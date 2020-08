Com censo adiado, IBGE aponta que Fernandópolis tem 69.402 habitantes

O IBGE divulgou hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.

De acordo com o IBGE, Fernandópolis tem população estimada atualmente de 69.402 habitantes, ou seja, 293 habitantes a mais que a projeção divulgada em 2018, quando a cidade chegou em 69.102 habitantes. Na comparação com o censo de 2010, a população da cidade aumentou 4,7 mil habitantes.

Neste ano estava previsto a realização de novo Censo, que foi adiado para 2021 por conta da pandemia do coronavírus.

cidadão.net