Com falta de ar, Asa Branca retorna ao hospital

Ex-locutor de rodeios enfrenta um câncer severo na mandíbula, que já tomou a garganta, o esôfago e a língua

O ex-locutor de rodeios Waldemar Ruy dos Santos, o Asa Branca, voltou a ser internado no Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp) na madrugada de terça-feira, 7, com falta de ar e pressão baixa.

Asa Branca enfrenta um câncer agressivo na mandíbula, que já tomou a garganta, o esôfago e a língua. A situação é complicada porque, além da doença, ele também é portador do vírus HIV desde 1999 e tem oito válvulas implantadas na cabeça em decorrência de uma hidrocefalia causada pela criptococose, a doença do pombo.

Desde o dia 14 de dezembro, Asa Branca já foi internado três vezes. A última alta que recebeu foi no dia 3, após passar oito dias no hospital.

Diário da Região

