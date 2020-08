Com mais de 3 milhões de casos, Brasil chega a 101.752 mortes por Covid-19

De acordo com as informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizadas nesta segunda-feira (10/8), o Brasil tem, até o momento, 3.057.470 casos confirmados de coronavírus e 101.752 mortes decorrentes da doença. Nas últimas 24h foram registrados mais 22.048 casos e 703 falecimentos.

O Conass divulga os números da Covid-19 no país desde o começo de junho — a tabela da instituição serve de base para a plataforma oficial do Ministério da Saúde.