Com UTI lotada, Votuporanga envia cinco pacientes com Covid-19 para HB

Cidade da região está com isolamento social decretado para evitar proliferação da doença

Com os 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados em Votuporanga, o Hospital de Base (HB) de Rio Preto recebeu nesta quinta-feira (4) cinco pacientes da cidade com Covid-19, o novo coronavírus.

A transferência de pacientes para Rio Preto foi informada pelo diretor da Funfarme, Jorge Fares, em vídeo distribuído pela instituição nesta sexta-feira (5). Votuporanga vem registrando crescimento acelerado de casos nas últimas semanas.

“Recebemos cinco pacientes de uma vez só. A UTI deles já atingiu a capacidade, vem para Rio Preto. A nossa Santa Casa, estou sabendo, está lotada”, disse Fares no vídeo.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga, a cidade tem 88 casos confirmados de Covid-19 e seis mortes registradas durante a pandemia. Esperam resultado 28 pacientes.

O governo de João Doria (PSDB) anunciou oito novos leitos de UTI para Votuporanga para os próximos dias.

Abre e fecha

Desde o começo da pandemia, Votuporanga chamou atenção pelas ações do prefeito João Dado (PSD), que tentou flexibilizar a quarentena por meio de decretos. A Procuradora-Geral de Justiça (PGJ) entrou com ação pedindo que Dado cumprisse o decreto estadual que, à época, mantinha aberto apenas comércio essencial (farmácia e supermercados).

Quando o governo de São Paulo apresentou o Plano SP de flexibilização, Dado determinou o fechamento do comércio, indo para a “fase 1” do Plano SP, quando a região de Rio Preto está na “fase 2”, o que permite reabertura – com regras – de comércio e shoppings.

Dl news