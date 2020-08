Comércio de Votuporanga fechado neste sábado

Neste sábado (15/8), as lojas de Votuporanga estarão fechadas, para compensar a abertura que ocorreu no dia 8 de agosto, feriado municipal pelo aniversário de 83 anos da cidade. Esta alteração estava prevista no “Calendário do Comércio”, divulgado no fim de 2019 pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV visando às compras do Dia dos Pais.

“Foi uma mudança importante para o setor e para colaborar com os clientes que buscaram presentes para seus pais. Com o calendário do comércio, foi possível programarmos esta e tantas outras datas com antecedência, favorecendo comerciários e consumidores”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV. A entidade fez uma ampla divulgação sobre a importância do uso de máscara, uso de álcool em gel e distanciamento social, seguindo as determinações de combate à pandemia da Covid-19.

Em Votuporanga, as lojas seguem abertas quatro horas por dia. A indicação da Associação Comercial é que esta abertura ocorra de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Nos demais horários, o atendimento segue on-line e delivery. Para saber quais são as lojas que oferecem o serviço, acessewww.acvnet.com.br/delivery.