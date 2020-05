Compav fará revitalização da rua Brasil em Fernandópolis

A empresa Compav de Santa Fé do Sul venceu licitação para revitalização de um trecho da rua Brasil, uma das principais entradas de Fernandópolis. O valor final da obra custará cerca de R$ 580 mil reais.

O recurso proveniente repasse do governo estadual, será utilizado para construção de rotatórias, pista de caminhada e ciclismo, além de arborização e pavimentação asfáltica em trecho ainda de chão batido.

A obra também facilitará e melhorar o trânsito, principalmente nos horários de picos, que hoje causam transtornos aos motoristas. A via também é a principal ligação com o 1º Distrito Industrial e com os bairros Paulistano, Parque das Nações e outros.

O segundo lote da licitação ficou com a empresa Noromix de Votuporanga que vai realizar o recape de ruas próximas a essa obra e em um trecho da rua Brasil, no centro da cidade.

