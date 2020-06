Condenado macaco que matou pessoa durante abstinência de álcool

Um macaco que aterrorizou a população de Mirzapur (Uttar Pradesh, Índia), mordeu cerca de 250 pessoas e matou uma delas, durante um surto provocado pela abstinência de álcool, foi condenado à “prisão perpétua”.

Segundo o Daily Star, Kalua era mantido como animal de estimaççao por um ocultista, que lhe dava bebida alcoólica. Quando o dono morreu, o fornecimento de bebida acabou, e o macaco se tornou extremamente violento. Enquanto vasculhava residências para saciar o vício, Kalua atacou os moradores.

De acordo com o Daily Star, dezenas de crianças tiveram que ser operadas após ficarem com graves ferimentos no rosto provocados por Kalua.

O macaco não poderá mais ser tratado como pet. O seu destino será ficar em uma pequena jaula no zoológico de Kanpur até o fim da vida, conforme decidiram autoridades locais.

Além do alcoolismo, Kalua representa um outro desafio aos veterinários: ele se recusa a comer vegetais. Acredita-se que o antigo dono o alimentava apenas com carne.