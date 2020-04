Conheça a tradição africana por trás do “meme do caixão”

Uma nova leva de memes tem animado os internautas: o meme do caixão! Caso você ainda não tenha visto, as imagens mostram cenas com finais trágicos, seguidas de homens carregando um caixão e dançando uma música eletrônica.

As imagens tem um significado por trás e são bem comuns em Gana, na África. O movimento foi criado pelo agente funerário Benjamin Aidoo, em 2012.

Em 2017, Aidoo contou, em entrevista à BBC, que a dança em cortejos fúnebres seria uma opção disponível aos clientes. “Quando o cliente vem até nós, perguntamos: ‘Você quer algo solene ou um pouco mais teatral? Ou talvez uma coreografia?’”, disse o agente funerário.

Gana tem tradições diferentes quando o assunto são enterros. Ao invés de chorar, eles costumam fazer enterros festivos para celebrar a boa vida do falecido. Até os caixões podem ser escolhidos em diferentes formatos, como carros ou animais.

“Os carregadores de caixões elevam o ânimo nos funerais em Gana com danças loucas. As famílias pagam cada vez mais dinheiro pelos seus serviços para que possam se despedir dos seus entes queridos desta forma”, disse um trecho da reportagem da BBC.

Quanto aos memes, os vídeos são, diga-se de passagem, um mais engraçado que o outro e tem conquistado a internet. De forma geral, todos unem situações inusitadas onde os personagens estão em risco.