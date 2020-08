Consumidor de Jales ganha R$ 500 mil no Nota Fiscal Paulista

Foco News

O sorteio de agosto (141ª edição) da Nota Fiscal Paulista contemplou um morador do Centro de Jales com um prêmio de R$ 500 mil. A identidade do consumidor não foi revelada e não se sabe se ele já retirou o prêmio,

Outros consumidores da capital e de Campinas também ganharam prêmios do mesmo valor. O premio principal de R$ 1 milhão saiu para um consumidor de Osasco. O ganhador concorreu com 20 bilhetes eletrônicos. Na extração de agosto, outros consumidores também levaram 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em abril de 2020 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total o programa distribuiu 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, o programa premiou cinco instituições com R$ 100 mil. São duas de São Paulo; duas de Franca e uma de Brotas. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.