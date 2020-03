Contra coronavírus, Japão faz testes com medicamento antiviral e resultados são positivos

O remédio favipiravir, produzido no Japão com o nome de Avigan, teve um resultado eficaz em testes preliminares feitos em pacientes na China com suspeita de covid-19. As informações são da Folha de S. Paulo.

O remédio ainda não tem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, portanto, não pode ser comercializado no Brasil. Segundo Zhang Xinmin, funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, cerca de 80 pacientes de Shenzhen tiveram melhora nos sintomas respiratórios ao utilizar o medicamento.

Segundo o jornal japonês Nikkei Asian Review, as melhoras se deram após quatro dias contra uma média de 11 dias dos pacientes que não tomaram o medicamento. Segundo os dados disponíveis até o momento, o favipiravir atrapalha a cópia do RNA, molécula que serve de material genético para muitos vírus, e, com isso, consegue barrar a reprodução do novo coronavírus ou causadores de outras doenças nas células humanas.

Fonte: IstoÉ