Coronel Silva Jr é o novo comandante da PM

O coronel Valdeci Silva Junior é o novo comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Fernandópolis, responsável pelo comando do policiamento em toda a região.

Ele está encarregado de 5 Companhias da PM num território com população estimada de 447 mil moradores, em 49 municípios, com um efetivo de mais de 600 policiais.

Silva Junior destaca a região como de forte atividade econômica nas áreas agropecuária, industrial e comercial, sendo um importante polo de desenvolvimento comercial, além de sediar eventos com visibilidade nacional em várias cidades.

