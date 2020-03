Corpo do sertanejo Henrique, da dupla com Netto, é enterrado no interior de SP

Cantor morreu na madrugada desta segunda-feira (2), depois de ficar 22 dias internado por conta de um acidente de carro.

O corpo do cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, foi enterrado na manhã desta terça-feira (3), no Cemitério Municipal de Santa Salete (SP). Henrique sofreu traumatismo craniano e morreu na madrugada de segunda, depois de ficar internado por 22 dias após sofrer um acidente de carro no dia 8 de fevereiro.

O corpo dele foi velado em Fernandópolis e, no período da noite, levado para o município de Santa Salete. Depois do velório, amigos e familiares optaram por seguir a pé o carro da funerária até o cemitério onde foi realizado o enterro.

Durante o enterro, um amigo do cantor, cujo nome de batismo era Wesley Pereira da Silva, tocou violão enquanto amigos e familiares, emocionados, cantaram a música “Saudade Vem”, da dupla de Henrique com Netto.

“Um cara fenomenal, espalhava luz e sorriso para todo lado. Sempre com um sorriso no rosto, sempre querendo sonhar. Mas, com certeza, está feliz onde está agora, tá lá de cima olhando pela gente”, diz o companheiro de dupla, Netto Cantelle.

“A gente sempre caminhou junto, sempre com o mesmo sonho. Infelizmente essas coisas acontecem, às vezes a gente não entende a vontade de Deus, mas Ele sabe o que faz. Agora é tentar ter forças”, afirma. A dupla tinha planejado começar em março os shows do DVD gravado em janeiro.

O empresário da dupla, Gustavo Martins, acompanhou o enterro. “Fui ficando igual a um paizão para esses meninos. É muito difícil ver a família em uma situação dessas. Agora é dar uma atenção especial para eles. Ele era um cara fantástico, era um músico completo e dedicado. Onde ele ia o povo gostava dele. Vai ser muito difícil.”

Tvc