Corrida histórica é confirmada para 23 de maio

Está confirmada para o dia 23 de maio a 4ª edição da Corrida Histórica, um evento que tradicionalmente acontece no mês do aniversário de Fernandópolis, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e Afercan (Associação Fernandopolense de Ciclismo, Atletismo e Natação).

No ano passado, a competição atraiu 400 atletas. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que esta corrida seja ainda mais especial e tenha um grande número de participantes. Em breve divulgaremos as informações com relação às inscrições”, contou André Campos, organizador do evento.

A corrida tem o objetivo de enfatizar a importância da prática do esporte como forma de manter uma vida mais saudável. Ela tem como símbolo o marco histórico do município (que aponta a união das duas vilas de onde surgiu Fernandópolis: Pereira e Brasilândia), buscando agregar a parte histórica ao evento esportivo.

Largada e chegada sempre acontecem no Rotary Club de Fernandópolis, que é um dos apoiadores do evento, na avenida Líbero de Almeida Silvares.

O Extra

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...