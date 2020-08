Covid-19 como causa da morte de idoso deixa família revoltada

A Cidade

Na noite da última sexta-feira, às 19h, faleceu Gabriel Carrasco, de 83 anos, na Santa Casa de Votuporanga, no entanto a causa da morte deixou os familiares revoltados.

Nas causas da morte constam insuficiência respiratória aguda, Covid-19, insuficiência renal crônica e lombaciatalgia/hipotireoidismo. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, José André Carrasco, um dos filhos de Gabriel, contou que ficou muito triste por não poder velar seu pai da forma como queria. “Ficamos muito sentidos, até tentamos adiar para esperar o resultado do outro exame, mas não conseguimos”, contou.

“O que a gente não gostou foi que colocaram que ele faleceu de Covid, ele já estava há mais de 10 dias internado com outros problemas graves, mas Covid ‘tava’ longe de ser”, disse Beatriz Cristina, neta de Gabriel.

Na opinião da jovem, o “problema está na Santa Casa, que depois que apareceu esse Covid, é só isso que está matando as pessoas, e nem sequer mostram o exame”.

Natural de Monte Aprazível, Gabriel teve como último endereço a rua Joaquim Serafim da Silva, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O seu sepultamento ocorreu às 10h deste sábado (1º) no Cemitério Rosa Mística.

Viúvo, ele deixa os filhos Maria Aparecida Carrasco, José André Carrasco, Ilair Carrasco, Ivair Carrasco e Jandira Carrasco, além de familiares e amigos.

O jornal A Cidade entrou em contato com a Santa Casa, e o hospital informou que entrou em contato com a família para esclarecer possíveis dúvidas quanto ao tratamento do paciente.