Covid-19: cooperação entre Fiocruz e OMS no Brasil mobiliza 12 estados e promete acelerar definição de tratamento

RIO — A Fundação Oswaldo Cruz ( Fiocruz ) anunciou, nesta sexta-feira, detalhes dos ensaios clínicos que a instituição conduzirá no Brasil em parceria com a Organização Mundial da Saúde ( OMS ) para o tratamento da Covid-19 . A iniciativa faz parte de uma cooperação internacional da entidade das Nações Unida s com o objetivo de estudar e testar medicamentos já existentes contra o coronavírus no maior número possível de pacientes. A ideia é acelerar consideravelmente a busca por uma droga eficaz contra a nova doença.Entre as drogas testadas está a cloroquina , assim como sua variação hidroxicloroquina . A liberação do medicamento pelo Ministério da Saúde e o incentivo pelo presidente Jair Bolsonaro antes de conclusões científicas causaram polêmica nos útlimos dias. A presidente do INI explica que a decisão da pasta é a chamada prescrição off-label, quando, em situações emergenciais, medicamentos são indicados para usos sem a devida comprovação científica. Os estudos clínicos ajudarão justamente a esclarecer se as drogas são ou não eficientes no combate ao Sars-CoV-2.