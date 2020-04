Covid-19: Dois pacientes suspeitos estão sob cuidados intensivos

O último boletim informativo emitido pela Santa Casa de Fernandópolis nesta quinta-feira, 2, mostra que 3 pacientes seguem internados no hospital com suspeita de coronavírus.Destes, 2 estão sob cuidados intensivos.

A nota ainda informa que 1.002.159 pessoas no mundo contraíram a doença, sendo 7.910 somente no Brasil.

O número de pacientes internados por cidade na Santa Casa não será mais divulgado.

“A secção de ‘Pacientes Internados por Cidade’ será suprimida, à partir da data de hoje, em conformidade com a recomendação, emitida pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto (DRS XV), nosso gestor no Sistema Único de Saúde, de que os hospitais não divulguem à imprensa os casos ou óbitos por município, cabendo ao gestor municipal de residência do caso fazer essa divulgação”, explica o hospital.

Rn