Covid: Prefeitura de Fernandópolis volta a orientar comerciantes

Uma reunião com representantes de supermercados e outras empresas do gênero alimentícios, promete apertar o cerco na fiscalização con relação ao descumprimento do decreto no combate ao contágio do coronavirus.

Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, dia 16, no pátio da Prefeitura de Fernandópolis, manteve as mesmas decisões e orientações para evitar a aglomeração de pessoas noa estabelecimentos comerciais considerados essências.

A fiscalização será intensa e as multas para o descumprimento serão aplicadas pela fiscalização municipal.

Para o prefeito André Pessuto, uma mudança do decreto agora poderá ainda gerar multas impostas pelo governo do Estado. “Vamos manter a quarentena até o próximo dia 22”.

Segundo um comerciante, a própria população não se ajuda. “Orientamos ao clientes que só entre apenas uma pessoa de cada família e eles nao aceitam e chegam a fazer escândalo”, disse uma empresária.

A Prefeitura vai contínua orientando a população com as medidas de segurança na imprensa local.

Rn