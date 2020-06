Covid: reuniões familiares viram foco de transmissão na região

A quebra do isolamento social para reuniões de família e confraternizações entre amigos tornaram-se foco de alto risco de transmissão do novo coronavírus na região de Rio Preto. Em José Bonifácio, oito pessoas da mesma família foram contaminadas com a doença após um “churrascão” realizado no último feriado do dia 26 de maio (feriado antecipado de 9 de julho).

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, quatro pacientes estão internados no Hospital de Base de Rio Preto, sendo um na UTI e outros três na enfermaria. Uma pessoa da família que entrou em contato com a reportagem do DLNews informou que a paciente que está internada na UTI é uma idosa de 66 anos, que não corre risco de morrer. Os outros infectados são um homem de 43 anos, uma mulher de 42, um jovem de 22, uma mulher e um jovem de 23, uma mulher de 42 e outra de 60.

Outra reunião familiar também teria terminado em contaminações de Covid-19. De acordo com informações obtidas na Secretaria de Saúde de Fernandópolis, cinco pessoas da mesma família teriam sido infectadas após uma festa de aniversário. O transmissor seria assintomático.

Ao DLNews, o secretário de Comunicação do município, Paulo Boaventura, disse que não pode confirmar as transmissões da doença no suposto evento porque as informações são sigilosas, mas informou que quase 100% dos casos positivados confirmados na cidade nos últimos dias são de pacientes que estavam em churrascos, festas de aniversários, almoço em família, reuniões de amigos e outros eventos.

Segundo o médico virologista e professor da Famerp Maurício Lacerda Nogueira, as reuniões e aglomerações, mesmo entre familiares, continuam sendo perigosas. “A situação é de distanciamento social, não é o momento para confraternizações. Os encontros próximos são cada dia mais perigosos, é só observar os números”, disse.

Nogueira explicou ainda sobre as dúvidas em torno da transmissão assintomática. “Não existe polêmica nenhuma sobre transmissão assintomática. Isto foi um erro de comunicação e interpretação. Assintomáticos e pré-sintomáticos transmitem sim, e de forma importante. Na atual situação, cada encontro pessoal, presencial é uma roleta russa, e por sinal com mais de uma bala no revolver”, ressaltou.

Medidas

A Secretaria de Saúde de José Bonifácio informou que, para controlar a transmissão da doença, colocou barreiras sanitárias nos dois trevos de acesso à cidade, realizou o fechamento da avenida 9 de Julho (ponto comercial) aos finais de semana para o fluxo de pedestres, mantendo o distanciamento.

A Prefeitura informou ainda que fiscaliza uso de máscaras e álcool gel no comércio, e faz o acompanhamento e o rastreamento dos casos positivos e possíveis contatos. A distribuição de máscaras para gestantes e pessoas que não possuem condições de adquirir o acessório também é uma medida realizada na cidade.

Em Fernandópolis, a Prefeitura informou que realiza diariamente a fiscalização no comércio, multando bares e locais que insistem em não realizar o atendimento delivery. A Secretaria de Saúde também faz, diariamente, a desinfecção de ruas de grande circulação de pessoas, e das áreas próximas a Santa Casa, além do Varal Solidário de máscaras, que doa máscaras caseiras para necessitados na praça central.

Através de uma parceria com a Sabesp, foram instaladas seis pias com água em sabão em pontos estratégicos do município.

DLNEWS