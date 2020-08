Covid: Rio Preto chega a 12 mil casos, mas não tem mortes em 24h

DL News

Depois de contabilizar 17 óbitos no sábado (8) e no domingo (9), Rio Preto não teve nenhuma morte por Covid registrada nas últimas 24 horas. Os dados foram atualizados na manhã desta segunda-feira (10) pela Secretaria de Saúde. 293 mortes foram confirmadas no município desde o início da pandemia.

O número de casos, porém, subiu para 12.039. Foram 46 positivos desde domingo.

Os curados são 9.064 e 1.412 profissionais de saúde foram contaminados pelo coronavírus até o momento.

Atualmente, 380 pessoas estão internadas nos hospitais de Rio Preto com Síndrome Respiratória Aguda Grave – o que inclui casos de Covid. 130 estão em UTIs e 250 em enfermarias.

Pela primeira vez desde o surgimento dos primeiros casos de Covid, a Prefeitura não realizou live com integrantes da Secretaria de Saúde nesta segunda (10). A partir desta semana, as lives serão realizadas apenas às terças, quintas e sextas-feiras.