Criança de 1 ano morre atropelada por ônibus em Rio Preto

DL News

Uma criança de apenas um ano foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo de Rio Preto e morreu nesta quarta-feira (29). O bebê estava com a avó no miniterminal de ônibus.

A perícia esteve no local e recolheu o tacógrafo e o cartão onde ficam as imagens do ônibus para apurar o ocorrido.

De acordo com informações da polícia, Ykaro Gabriel Oliveira Martins estava perto da avó e quando o ônibus se aproximou ela acabou se desequilibrando e caindo embaixo da roda traseira do veículo.

O velório da criança será no cemitério da Vila Ercília e o enterro será nesta quinta-feira (30), às 16h, no cemitério São João Batista.

Por meio de nota, a Riopretrans informou que prestará toda a assistência necessária à família. Confira nota na íntegra:

“A Ouvidoria do Transporte Coletivo informa que lamenta o ocorrido e que ainda está apurando os fatos. Com o auxílio da Riopretrans, será prestada toda a assistência necessária à família da vítima.”