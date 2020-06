Criança de 11 anos passa por transplante e recebe novo coração

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto realizou nesta terça (2) o nono transplante de coração infantil da instituição.



Maria Fernanda, de apenas 11 anos, foi diagnosticada com cardiomiopatia estava internada na instituição desde abril. O coração que ela recebeu veio do Hospital Municipal de Sorocaba.





O Hospital da Criança e Maternidade e o Hospital de Base formam um dos complexos que mais realizam transplantes de órgãos e tecidos do Brasil, sendo referência para todo o país.



Desde 1992, data do primeiro transplante do complexo, já foram realizados mais de 5,2 mil transplantes de coração, pâncreas, córneas, rins, fígado e medula.



Rio Preto é a única cidade a realizar transplantes de coração de crianças do interior do Brasil. Os outros centros transplantadores localizam-se em capitais de Estado.

dlnews