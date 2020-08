Criança de 9 anos morre com facada no peito

Uma criança de 9 anos morreu no início da noite desta sexta-feira (14) na aldeia Lagoa Bonita, na cidade de Douradina, próximo a Dourados.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o menino identificado como Jadiel estava com a família do lado de fora da casa, brincando e disse para a mãe que queria enviar uma foto ao pai.

O celular, no entanto, estava dentro da moradia. O garoto foi até lá e quando voltou estava ensanguentado. Ele caiu no chão e morreu antes da chegada do socorro.

A polícia e a perícia técnica estiveram no local e recolheram uma faca de cozinha, de aproximadamente 20 centímetros. Foi constatado que Jadiel estava ferido no peito, com um golpe.

O caso está sendo investigado e a polícia não descarta hipótese de suicídio.