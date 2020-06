Criança de 9 anos sofre parada cardíaca andando de bicicleta em Jales e não resiste

No início da noite desta segunda-feira, 29, Arthur Ramos dos Santos de apenas 9 anos de idade estava em um passeio de bicicleta quando passou mal e precisou ser socorrido pelo pai. Os bombeiros foram acionados via 193 e compareceram na rua 5 com a rua 20 em Jales/SP, atenderam a ocorrência tentando reanimação através de desfibrilador mas a criança não reagiu.



Segundo informações ele foi levado com urgência para a Santa Casa de Jales, onde foi insistida a reanimação por cerca de uma hora, porém sem sucesso.



Nossos sentimentos aos pais, familiares e amigos.

Foconews