Criança de três anos morre carbonizada após incêndio em casa

Uma menina de três anos morreu carbonizada nesta sexta-feira (29), após um incêndio atingir uma casa.



O caso aconteceu no bairro Ferrinha, zona rural de Guararapes, na região de Araçatuba (SP).





A polícia ainda não sabe o que causou o fogo na casa, mas há a suspeita de que um curto circuito tenha provocado o incêndio.



A menina estava em um quarto da casa dormindo com os irmãos quando o fogo começou.



Um irmão mais velho que estava do lado de fora da casa ajudando o pai a limpar o chiqueiro dos porcos viu quando o incêndio começou.



Ele entrou na casa e pegou os outros dois irmãos que estavam dormindo. Quando ele voltou para buscar a menina, as chamas já estavam muito altas e ele acabou não conseguindo entrar.



O imóvel seria periciado pelo IC (Instituto de Criminalística).

