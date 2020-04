Criança é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

Uma criança, de dois anos, foi atropelada por um carro ao tentar atravessar uma rua no Jardim Planalto, em Araçatuba (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o menino estava com o pai dele na casa do avô.

O pai da vítima estava fazendo um serviço no carro do avô, quando o menino saiu do local, foi até a rua e acabou sendo atropelado.

O motorista do veículo fugiu sem socorrer a criança. O pai da vítima conseguiu anotar a placa do veículo e registrou um boletim de ocorrência.

O caso foi documentado na Central de Flagrantes de Araçatuba como lesão corporal e está sendo investigado pela polícia.

O menino foi internado na Santa Casa da cidade com fraturas na perna, mas, de acordo com o registro policial, ele não corre risco de vida e passa bem.

