Criança é socorrida após engolir peça de brinquedo em Votuporanga

Bebê de 3 anos foi levado pra Santa Casa pra passar por exames de imagens

Quando se trata de crianças os riscos estão por todos os lugares, inclusive em casa. Em Votuporanga hoje (6), uma família levou o maior susto porque uma criança de 3 anos engasgou e a suspeita e que tenha engolido parte pequena de um brinquedo.

O caso foi no bairro Vila América. O bebê estava com a avó quando houve o incidente doméstico. Equipes de socorristas foram chamadas e quando chegaram à residência já encontraram a criança melhor, supostamente após ter engolido a parte que supostamente se soltou do brinquedo.

Apesar do quadro estável, a criança foi levada pra Santa Casa para a realização de exames por imagem para detalhamento da posição e dimensão do objeto engolido.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...