Criança tem morte cerebral confirmada após sofrer AVC em escola

Um estudante de 11 anos, que sofreu um AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) na segunda-feira (17), na escola estadual Dr. Joubert de Carvalho, no Jardim Paulista, em Araçatuba, teve morte cerebral confirmada pela Santa Casa da cidade nesta quarta-feira (19).

De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa da Santa Casa, o paciente teve a morte cerebral constatada às 15h08 desta terça-feira (18), após todos os exames do protocolo de morte encefálica realizados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do hospital.

Após a morte, a família da criança autorizou a doação de órgãos do paciente para transplantes.

“Ao serem informados desta triste constatação, os familiares responsáveis pelo paciente aceitaram doar os órgãos, mas não autorizaram a divulgação de seu nome”, diz trecho da nota emitida pela Santa Casa.

O CASO

O menino de 11 anos passou mal em sala de aula e chegou a avisar um professor que não estava bem, vindo a desmaiar em seguida.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levado para o setor de urgência e emergência da Santa Casa de Araçatuba, de onde seguiu direto para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal do Hospital.

Uma má formação em uma das veias que irrigam o cérebro pode ter provocado rompimento, causando uma hemorragia intracraniana que o levou ao quadro de morte cerebral.

A Central Nacional de Órgãos já localizou pacientes que estão na fila de espera e compatíveis para receberem o fígado, rins e córneas do estudante araçatubense, mas os hospitais que enviarão equipes para fazer a coleta ainda não foram definidos. (Com informações do portal 018news.com.br)