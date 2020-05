Crianças deixam ser picadas para tentar virar Homem-Aranha

Para virar Homem-Aranha, crianças deixam viúva negra picá-las e vão parar em hospital



Três irmãos de 8, 10 e 12 anos moradores de Chayanta, foram levados às pressas para um hospital da Bolívia, depois de serem picados por uma aranha altamente venenosa da espécie viúva negra.





O curioso é que eles provocaram o animal a picá-los, com a intenção de virar o Homem-Aranha, como no desenho da Marvel. Os irmãos acreditavam que uma vez infectados, teriam super poderes, exatamente como acontece com o personagem.



De acordo com o site Uol, eles encontraram a viúva negra enquanto brincavam na rua e a atiçaram com um pedaço de madeira, até serem feridos.



A brincadeira acabou mal e eles passaram 6 dias no hospital de La Paz, com bastante febre, tremores e dores musculares. Por sorte, eles receberam o antídoto a tempo de evitar uma tragédia.