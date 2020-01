Cuidador é condenado por abandonar idosos

O Tribunal de Justiça negou recurso de um cuidador do Lar de Idosos São Vicente de Paula, em Pereira Barreto, contra sentença da Justiça do município que o condenou a um ano e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por abandono de incapaz. De acordo com o TJ, em março de 2019 o funcionário deixou 26 idosos sozinhos à noite.

Segundo o processo, os idosos entre 63 e 94 anos estavam sob a responsabilidade do cuidador, “todos incapazes de se defenderem e que necessitavam de cuidados básicos”.

Diante das acusações, a Justiça de Pereira Barreto o condenou a um ano e dois meses de prisão pelo crime previsto no artigo 133 do Código Penal: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A Justiça considerou como agravante o fato de as vítimas terem mais de 60 anos.

O desembargador Silmar Fernandes afirmou que a atenuante de confissão espontânea não se aplica ao caso, já que o réu não compareceu em juízo. “A modalidade prisional intermediária se mostrou como necessária resposta estatal”, escreveu.

A reportagem tentou contato com o réu e seu advogado, mas eles não foram encontrados nesta quinta-feira, 2.

Diário da Região

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...