Dado afirma que lockdown aos domingos continuará em Votuporanga

A Cidade

Após a reunião com prefeitos e representantes das 17 cidades atendidas pela Santa Casa, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, o prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), disse que o lockdown aos domingos continua enquanto a estrutura de saúde do município continuar sobrecarregada. Ele afirmou ainda que continuará seguindo todas as diretrizes do Plano São Paulo de Retomada Econômica, ou seja, não pretende promover novas flexibilizações.

O prefeito afirmou que seria uma irresponsabilidade liberar o funcionamento dos supermercados os domingos diante da atual situação da pandemia na cidade e que acredita na eficácia de sua medida.

“Nós fomos até o STF para manter essa medida, pois acreditamos nela. Não são só aquelas 24 horas do domingo, são seis horas que antecedem e oito horas da segunda-feira, portanto são 38 horas sem a circulação de pessoas que venham a buscar a compra de alimentos. Que comprem seus alimentos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pois nos domingos o lockdown continua”, disse o prefeito.

Lockdown

O lockdown está em vigor na cidade desde o dia 26 de julho e nesse período foi alvo de muitas críticas e intervenções judiciais que chegaram até ao Supremo Tribunal Federal. Depois disso houve um abrandamento da medida liberando o atendimento apenas via delivery, mas mantém fechado, para atendimento presencial, todos os demais estabelecimentos essenciais e não essenciais, exceto postos de combustíveis e farmácias.