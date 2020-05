Dado quer Hidroxicloroquina nas unidades de saúde de Votuporanga

O prefeito João Dado (PSD) defendeu a postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro frente a pandemia do coronavírus e disse que irá mandar um ofício ao Ministério da Saúde pedindo que a Hidroxicloroquina seja adotada na rede municipal de Saúde.

“Vou fazer um ofício pedindo os produtos para que possamos oferecer para os nossos pacientes. Não sei por qual outro interesse que seja o governador fala que não vai utilizar a cloroquina no estado de São Paulo, isso é um absurdo. Tem que usar a cloroquina sim, ou então diga para população ‘eu não quero e não vou deixar’. É preciso distribuir o medicamento para as secretarias da Saúde usarem em seus pacientes no início da patologia e não quando ele já está em vias de ser entubado”, disse.

O chefe do Executivo municipal citou ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ao defender que o medicamento seja utilizado para a prevenção da doença.

“É um remédio preventivo. Nós estamos preparando esse ofício ao presidente da República para que ele comande ao Ministério da Saúde para que ele permita ao município, a unidade de saúde, a pessoa vai na unidade de saúde e recebe um produto através de um médico para já evitar. Eu vou considerar o homem mais importante do mundo, Donald Trump declarou que está tomando Hidroxicloroquina como preventivo”, completou.

