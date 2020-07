Delegado da região com coronavírus é desentubado e deixa UTI

DL News

O delegado titular de Uchoa, na região de Rio Preto, Paulo Moreschi, 43, foi desentubado nesta terça-feira (7). Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 22 de junho por complicações da Covid-19.

Em áudio enviado em grupos de amigos, Moreschi agradeceu as orações pela sua recuperação. “Boa noite, amigos. Gostaria de agradecer a todos vocês pelas orações que vocês fizeram. Eu estou aqui no quarto com a minha esposa e foi em razão da oração de vocês que deus me abençoou com as preces de vocês e eu só tenho a agradecer as orações que vocês dedicaram a mim e à minha família. Um beijo muito grande a todos vocês”, disse.

No Facebook, a mulher de Moreschi, postou uma foto com uma mensagem sobre a melhora dele. “E o milagre aconteceu. Paulo Moreschi saiu da UTI e estou com ele no quarto. Está super bem e agradecendo muito a todos. Estamos muito emocionados”, disse Cândice Lima Moreschi.