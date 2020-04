Deputados estaduais protocolam pedido de impeachment contra Doria

Deputados estaduais protocolaram na tarde desta quarta-feira (22) o pedido de impeachment do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Os parlamentares apontam 19 tópicos de supostos crimes do governador tucano.

Eles alegam, por exemplo, que a parceria entre Governo de São Paulo e operadoras de celular para saber a porcentagem de pessoas em isolamento social é um crime da administração tucana.

Há também acusação de uso indevido de verba dos cofres para criação de um hospital provisório no valor de R$ 42 milhões. Para os deputados, o valor é alto. Eles comparam, por exemplo, um hospital provisório do governo federal ao custo de R$ 10 milhões.

A proibição de consumo em restaurantes, por meio do decreto de quarentena, também foi citada como erro de Doria.

Mas não são apenas casos ligados ao isolamento social, que ocorre há 28 dias no Estado, que serviram de base aos deputados. Há por exemplo, segundo eles, desvio de uso de um helicóptero da Polícia Militar – até então utilizado para proteção de matas e rios – que fora transferido para uso do gabinete do governador.

O documento foi assinado por deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. São eles: Tenente Coimbra, Douglas Garcia, Valéria Bolsonaro, Major Mecca, Gil Diniz e Letícia Aguiar.

“O governador Doria abusa de seu poder e comete diversas infrações, como o monitoramento dos celulares, ameaças de prisão à população e uso indevido e ilegal de bens públicos”, diz Coimbra.

Aliados de Doria afirmam que o governador está empenhado em combater o novo coronavírus. Na Assembleia, um aliado disse que “existe muita coisa a se fazer no momento” e “não é hora de disputa ou brigas políticas”.