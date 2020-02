Desafio perigoso viraliza e chega a escolas brasileiras

Um vídeo filmado em uma escola de Caracas, na Venezuela, mostrou um novo desafio perigoso que está circulando na internet e já chegou no Brasil.

O desafio, apelidado de “cráneo roto”, ou “quebra-crânio” é feito com participação de três pessoas. As que ficam na extremidade pulam. Depois, a do meio, que não sabe como o jogo funciona, também pula. Nesse momento, as duas dão uma rasteira no indivíduo desavisado, que cai no chão.

Os vídeos divulgados – inclusive alguns no Brasil – mostram que a brincadeira é perigosa e especialistas também fizeram alertas.

A pessoa do meio, que é pega de surpresa, pode bater a cabeça no chão ou ter partes do corpo fraturadas, dependendo de como caia no solo.

“Uma ‘brincadeira’ que os amigos podem achar engraçado, que não tem nada de mais… mas que na verdade pode levar a um traumatismo craniano e até morte! Super sério! A crianças e adolescentes fazem porque não têm noção do perigo”, disse a médica Erica Mantelli em seu Instagram.