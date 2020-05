Descoberta relacionada com anticorpos é esperança contra Covid

Com base nas pesquisas realizadas sobre o coronavírus SARS, cientistas da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, bem como o Erasmus Medical Centre e a empresa Harbor BioMed (HBM), identificaram um potencial método para neutralizar a Covid-19, segundo a Sky News nesta segunda-feira (4). Os resultados da pesquisa podem ser consultados no estudo publicado na revista Nature Communications.

Os pesquisadores descobriram que um anticorpo que impede o vírus SARS de infetar células humanas também pode impedir o novo coronavírus de fazer o mesmo. A descoberta pode ser um grande passo para o tratamento ou prevenção da doença.

O anticorpo neutralizante “tem potencial para alterar a direção da infecção no hospedeiro infectado, ajudar na eliminação do vírus ou proteger um indivíduo não infectado de ser exposto ao vírus”, disse Berend-Jan Bosch, um dos autores do estudo, citado pela Sky News. Frank Grosveld, outro autor do estudo, acrescenta que a descoberta forneceu “uma base sólida para pesquisas adicionais”.

“O anticorpo usado neste trabalho é totalmente humano, permitindo que o desenvolvimento prossiga mais rapidamente e reduzindo os efeitos colaterais relacionados com o sistema imunitário”, afirmam. O anticorpo totalmente humano é diferente dos anticorpos terapêuticos convencionais, que geralmente são desenvolvidos noutras espécies antes de serem humanizados.

