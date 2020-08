Devido ao feriado municipal, comércio de Jales não abre neste sábado

O comércio de Jales não estará funcionando neste sábado, 15 de agosto, devido ao feriado municipal que celebra o aniversário de instalação da Diocese de Jales e a sua padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Este também é anualmente o final de semana da tradicional Romaria Diocesana, que em 2020 precisou ser adiada para o mês de novembro devido as condições impostas pela pandemia do novo coronavírus.



Muitos jalesenses também costumavam aproveitar os feriados municipais para planejar excursões para parques aquáticos da região e até mesmo fazer visitas aos shoppings de São José do Rio Preto. Neste ano tudo ficou diferente!



A informação do feriado municipal também é importante para os moradores da região, que costumam se mobilizar com maior intensidade e procurar as lojas de Jales especialmente aos finais de semana.



FocoNews