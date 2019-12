Dieta do ovo te faz emagrecer até 10kg; pegue a receita

O sonho da maioria das pessoas é conseguir se manter dentro do peso ideal, claro que isso sempre demanda um esforço, mais que isso,

além de uma reeducação e um controle alimentar visando o longo prazo, exercícios físicos também são fundamentais para o condicionamento do organismo. Mas sempre tem um porém, um outro lado da moeda, algumas pessoas já estão necessitadas de uma perda de peso rápida até para poder fazer as atividades sem maiores prejuízos ao corpo. A dieta do ovo pode ajudar nisso.

Ela tem duaração de duas semanas, efeito de curto prazo e costuma entregar o resultado esperado, ou seja, secar aproximadamente 10kg em até duas semanas. O nome ‘dieta do ovo’ é porque ele é o principal ingrediente da receita, que leva alguns legumes também.

Semana 1

– Segunda-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: 2 fatias de batata-doce e 2 maçãs.

Jantar: 1 prato grande de salada e frango.

Terça-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: salada de legumes verdes e frango.

Jantar: salada de legumes, 1 laranja e 2 ovos cozidos.

Quarta-feira

Café da manhã: 1 fruta cítrica e 2 ovos cozidos.

Almoço: queijo magro, 1 tomate e 1 fatia de batata-doce.

Jantar: salada e frango.

Quinta-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: frutas.

Jantar : salada e frango cozido no vapor.

Sexta-feira

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: legumes cozidos e 2 ovos.

Jantar: salada e peixe grelhado.

Sábado

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: frutas.

Jantar: frango e legumes cozidos no vapor.

Domingo

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: salada de tomate, legumes cozidos no vapor e frango.

Jantar: legumes cozidos no vapor.

Semana 2 – Segunda-feira

Café da manhã: 2 ovos e 1 fruta cítrica.

Almoço: salada + frango.

Jantar: 1 laranja, salada e 2 ovos

Terça-feira

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: 2 ovos + legumes cozidos no vapor.

Jantar: salada e peixe grelhado.

Quarta-feira

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: salada + frango.

Jantar: 1 laranja + salada de legumes + 2 ovos.

Quinta-feira

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: legumes cozidos no vapor + queijo de baixo teor de gordura + 2 ovos.

Jantar: salada + vapor de frango

Sexta-feira

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: salada de sardinha.

Jantar: salada + 2 ovos

Sábado

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: salada + frango.

Jantar: frutas.

Domingo

Café da manhã: como no dia anterior.

Almoço: legumes cozidos no vapor + frango.

Jantar: como o almoço.

A dieta possui ingredientes simples e de fácil acesso, mas lembre-se de procurar orientação e acompanhamento de um profissional nutricionista, ele é fundamental para lhe ajudar a conseguir, com segurança, os melhores e mais consistentes resultados.

