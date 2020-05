DIG de Votuporanga prende jovem de 19 anos acusado de assassinato

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga prenderam ontem (1) um jovem apontado como autor do assassinato de F.M., 41 anos, durante a madrugada.

O crime foi no bairro Estação. A vítima, ex-presidiário que respondeu a processos por roubo, furto e tráfico de drogas, estava caída com sinais pelo corpo de 4 tiros.

Desde a comunicação do crime os investigadores da DIG passaram a trabalhar no caso, contando com apoio das equipes do Plantão Policial.

No final da tarde a polícia prendeu o jovem de 19 anos, conhecido como Bruninho. Ele foi autuado em flagrante e aguarda decisão da Justiça. A motivação oficial do crime não foi revelada.

