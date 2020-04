DIG representa assassino de Jailson por latrocínio

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga já encaminhou ao Ministério Público a representação pela prisão do jovem T. F. O., de 21 anos, pelo assassinato, anteontem, do tecnólogo do IFSP de Votuporanga, Jailson Alves, de 33 anos. O inquérito está sendo de fato conduzido como latrocínio (roubo seguido de morte). Até o fechamento desta edição, a Justiça ainda não havia decidido sobre o pedido de prisão preventiva.

Jailson foi encontrado morto dentro de sua residência, na rua Vereador Antonio de Souza Barbosa, no Jardim Carobeiras. Um irmão da vítima teria ido até o local após ele faltar a um almoço de família e não responder aos contatos telefônicos. Chegando lá, o encontrou já sem vida e com cortes profundos no pescoço.

A polícia foi acionada e de pronto iniciou as investigações. Como a motocicleta e alguns pertences foram levados da cena do crime, logo foi levantada a hipótese de latrocínio. Momentos depois, no entanto, a motocicleta foi encontrada abandonada na rua Projetada 12, no jardim Debortolle e os pertences dentro de uma mochila, que estava jogada em um terreno baldio, às margens da avenida Emílio Arroyo Hernandes, o que levantou outras teses sobre o crime.

Durante a noite os investigadores realizaram uma série de diligências, inclusive com o auxílio das imagens do circuito interno de vigilância de uma casa vizinha. Horas depois os policiais chegaram a T. F. O., que seria amigo e vizinho de Jailson.

Após a prisão o acusado teria confessado a autoria do crime e apresentado algumas versões que não convenceram as autoridades policiais. No final, a representação criminal foi feita com base em latrocínio e a pena pode variar entre 20 e 30 anos de prisão.

