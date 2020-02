DISE prende traficante dentro de estabelecimento de Votuporanga

Policiais Civis do núcleo 1°, 2° e 5° Distrito Policial de São José do Rio Preto, continuando investigação desde a cidade de Catanduva,

passando por Mirassol, e contando com o apoio de investigadores da DISE de Fernandópolis e DISE de Votuporanga, prenderam em flagrante hoje (14) um homem no centro de Votuporanga, em um estabelecimento comercial de gênero alimentício.Em posse do homem foram apreendidos cerca de 200 comprimidos de ecstasy, 15 gramas de cocaína, balança de precisão, dinheiro e objetos utilizados no tráfico.

Segundo a polícia, durante todo o dia, as diligências nas cidades de Catanduva, Mirassol e Votuporanga resultaram na apreensão de cerca de 15 kg de maconha, aproximadamente 300 comprimidos de ecstasy, além de cocaína, dinheiro e outros objetos.Outras prisões ocorreram na região e a investigação continua. Em Catanduva um homem foi preso ao receber droga pelo correio.