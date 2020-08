DISE PRENDE TRAFICANTE “MOTOQUINHA” EM VOTUPORANGA

D.L.F., DE 30 ANOS, FOI PRESO NA RUA DOS CATEQUISTAS, NO BAIRRO ESTELA PARQUE.

Na tarde desta sexta-feira (28), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam um homem de 30 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Estela Parque, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, D.L.F., de 30 anos, vinha sendo investigado pelos agentes da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de drogas, especificamente, cocaína; quando segundo as investigações, o indivíduo fazia a entrega da droga em locais previamente agendados com o “cliente” utilizando-se de uma motocicleta – uma estratégia para tentar burlar o trabalho da polícia.

Ainda de acordo com o apurado pela reportagem, diante das dificuldades encontradas pelos policiais para conseguir presenciar a entrega da droga, um mandado de busca e apreensão foi solicitado e posteriormente expedido junto a 2ª Vara Criminal de Votuporanga.

Na tarde desta sexta-feira, os policiais se dirigiram até a residência do indivíduo na Rua Dos Catequistas; já no local, os agentes observaram quando o suspeito saia com a moto, possivelmente para traficar drogas.

Na Rua Miguel Nucci, optaram pela abordagem ao indivíduo que tentou fugir dos policiais à pé, sendo necessário o uso de força física para contê-lo; sendo que com ele foram localizados um pacote contendo cerca de 51 gramas de cocaína, o que seria suficiente para preparar aproximadamente 150 porcões da droga para a venda a usuários do entorpecente.

Em seguida, já na casa, segundo informações, foram localizados uma balança de precisão, material utilizado no preparo das porções e dinheiro da venda de drogas; além de um celular e a motocicleta que seria utilizada na distribuição da droga.

Diante do exposto, o indivíduo foi apresentado na DISE, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

