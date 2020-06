Dispara número de jovens infectados pelo coronavírus em Rio Preto

Aumentou o número de pacientes positivados com Covid-19 nos últimos 14 dias em Rio Preto. Segundo a Secretaria de Saúde, os casos se devem ao retorno dos jovens ao trabalho e às atividades que faziam antes do início da pandemia.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (17), o percentual de positividade de síndrome gripal leve por faixa etária aumentou 13% em pacientes de 30 a 39 e de 40 a 49 anos. Jovens de idades entre 20 a 29 anos apontaram aumento de 10,12% nos casos de infecção. Crianças de 10 até jovens de 19 anos representam 8,96%.

“Os nossos dados corroboram o que está acontecendo no Estado de São Paulo. Os jovens são as pessoas que mais estão circulando, que retornaram ao trabalho nesse momento e aos serviços que estavam fechados e agora estão liberados nessa fase laranja. Eles estão circulando e podem estar, sim, levando o vírus aos idosos em seus domicílios. Mas também fica o alerta, será que os idosos também estão ficando em casa?”, analisou.

Nas últimas duas semanas, a porcentagem de idosos da faixa etária dos 70 a 79 anos com síndrome gripal leve aumentou 25%.

“A gente pede que os idosos fiquem em casa porque é uma doença nova que está se comportando com grande mortalidade no estado e também em nosso município”, disse.

Rio Preto soma 1,4 mil casos confirmados da doença, sendo 824 curados. Atualmente, 70 pessoas estão internadas em UTIs e 108 em enfermarias. O número de óbitos subiu para 46 nesta quarta.

Estado

No Estado de São Paulo, segundo levantamento do Governo do Estado, a faixa etária que mais concentra casos positivos de Covid-19 é a de 30 a 39 anos (46.806), seguida pelas faixas de 40 a 49 (42.381), 50 a 59 (29.830), 20 a 29 (26.892), 60 a 69 (17.802), 70 a 79 (10.391), 80 a 89 (6.001), 10 a 19 (5.163), menores de 10 anos (2.978) e maiores de 90 (1.825). Não consta faixa etária para outros 215 casos.

Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (2.658), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (2.561) e 80 e 89 anos (2.222). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (20), 10 a 19 anos (28), 20 a 29 anos (82), 30 a 39 anos (397), 40 a 49 anos (825), 50 a 59 anos (1.590) e maiores de 90 anos (749).

Em todo o Estado de São Paulo já são 178 mil casos confirmados 10,6 mil mortes pela doença.

