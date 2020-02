Disputa por som alto termina com homem esfaqueado

Um homem de 26 anos foi esfaqueado durante uma briga com o vizinho por causa do som alto nesta quinta-feira (13), no bairro Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado como lesão corporal, o autor das facadas tem 31 anos.

Ele disse para a Polícia Militar que estava cansado do vizinho sempre ficar com o som alto no carro.

Nesta quinta-feira (13) a vítima foi novamente tirar satisfação e fechou o porta-malas do veículo. Eles começaram uma luta corporal e o suspeito atingiu a vítima com uma facada.

O homem foi socorrido e lavado para uma unidade de saúde da cidade. Ele passa bem e o caso ainda está sendo investigado.

