Doações ao pequeno Pedro chegam a R$ 20 mil em uma semana

No último fim de semana, várias lives arrecadaram doações em prol a cirurgia do menino Pedro de Cosmorama. O garoto faz acompanhamento desde os dois anos, pois sofre com uma doença rara chamada Hermatoma Hipotalâmico, conhecida como Epilepsia Gelástica.

Por causa da doença, Pedrinho tem crises de risos sem controle a qualquer momento, chegando até perder o sentido quando se recupera. Ele sempre tomou remédios, fez e refez vários exames e passou por muitos médicos excelentes, mas nenhum com especialização na doença.

O custo da cirurgia fica em torno de R$ 200 mil e ela é realizada na França, por conta da tecnologia e dos recursos serem mais avançados. Muitas pessoas e cantores da região abraçaram a causa e em apenas uma semana foram destinados R$ 20 mil.

De acordo com a mãe de Pedrinho, Nathani Rodrigues, cada dia que passa o tumor está aumentando e as crises estão se tornando ainda mais frequentes. Em decorrência disso, o coração de Pedrinho também está sendo afetado.

Ao todo, já foram arrecadados R$ 106.497,53 e os depósitos podem ser feitos Pela Conta Bradesco agência 0017, conta 6000-3, Pedro Francisco Rodrigues Giolo, CPF: 482.635.478-90 e pela conta Banco do Brasil agência 0268-2, conta 40972-3, variação 51, conta poupança, CPF 482.635.478-90, Pedro Francisco Rodrigues Giolo.

