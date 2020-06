Doença misteriosa deixa 11 mil pássaros doentes ou mortos na Alemanha

Milhares de pássaros foram encontrados doentes ou mortos na Alemanha nas duas últimas semanas, fazendo com que cientistas e grupos de conservação abram investigação para tentar solucionar o caso.

Segundo o The Guardian, o grupo alemão de conservação Nabu registrou 11 mil casos, a maioria no Oeste do país.

A espécie atingida é a dos chapins-azuis, uma das mais comuns na Europa. São aves que se alimentam de insetos, sementes, lagartas e nozes.

Os pássaros encontrados doentes apresentavam problemas respiratórios, recusavam alimentação e não fugiam na aproximação de humanos. Com isso, foi aconselhado que as pessoas não deixem água para os pássaros na região, para evitar risco de contaminação.

Os primeiros testes apontam que uma bactéria pode ser responsável pelas mortes, a Suttonella ornithocola. Se confirmada, a infecção causa pneumonia nos chapins, principalmente os azuis. O mal não é transmitido para outras espécies de animais.