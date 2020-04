Doria determina fiscalização em Fernandópolis e região

Uma força tarefa determinada pelo governador do Estado de São Paulo vai fiscalizar o comércio de Fernandópolis e demais cidades na região. As reuniões de trabalho estão acontecendo simultaneamente em todos os municípios do Estado.

O objetivo é fechar comércio e empresas que estão totalmente em desacordo com as medidas de segurança para evitar o contágio do coronavírus.

Os fiscais de cada prefeitura saem a campo ainda esta manhã com ajuda da Polícia Militar e Polícia Civil. Será uma verdadeira varredura contras os comerciantes que estivem desobedecendo o decreto.

Em Fernandópolis, o Tenente Martins, representante da Polícia Militar, juntamente dom o delegado seccional Ailton Canato vão determinar possíveis prisões de pessoas que desobedecerem as ordens dos fiscais.

Rn