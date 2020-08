Doria diz que prisão de secretário não tem relação com governo

DL News

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta quinta-feira (6) que as acusações contra o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, não têm relação com o governo de São Paulo.

Baldy foi preso nesta quinta em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal – ele é acusado de participar de desvios da área da saúde do Rio de Janeiro e em São Paulo envolvendo órgãos federais.

“Os fatos que levaram as acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de São Paulo. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos”, disse em nota.

Doria disse ainda ter convicção de que Baldy “saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça”.

Leia a nota completa de João Doria:

