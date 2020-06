https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3741601182179609&output=html&h=343&adk=253225876&adf=1116380410&w=412&lmt=1591810376&rafmt=1&to=qs&pwprc=4434554431&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=412×343&url=http%3A%2F%2Fwww.regiaonoroeste.com%2Fmaterias%2F1008960%2FDoria_estende_quarentena_em_Sao_Paulo_e_amplia_flexibilizacao_%2F&flash=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&adsid=ChEI8ImC9wUQkfC9voL21czSARI9ADzMgdLyxc9QccriPgCJjuN7An8uTY_YxWc_QCLKmYxvduL0pioNjG0pnmcDyismTiUaCujXGowUrB-WYg&dt=1591810375447&bpp=15&bdt=1680&idt=848&shv=r20200602&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D264444e7f2b8e041%3AT%3D1591034822%3AS%3DALNI_MZdxl5hLk5TOD4X8gtnrbRNr1JS6w&crv=1&prev_fmts=0x0%2C412x343&nras=1&correlator=7178205889397&frm=20&pv=1&ga_vid=1650231467.1591034822&ga_sid=1591810376&ga_hid=902003678&ga_fc=0&iag=0&icsg=35906218&dssz=23&mdo=0&mso=0&u_tz=-180&u_his=1&u_java=0&u_h=732&u_w=412&u_ah=732&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=164&biw=412&bih=652&scr_x=0&scr_y=20&eid=42530474%2C42530476%2C368226471%2C368226481&oid=2&pvsid=1531492844190660&pem=591&rx=0&eae=0&fc=1924&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C652%2C417%2C660&vis=1&rsz=d%7C%7CEe%7Cp&abl=XS&pfx=0&fu=9360&bc=23&jar=2020-06-06-23&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=HpyFxBMP7f&p=http%3A//www.regiaonoroeste.com&dtd=881

Doria estende quarentena em São Paulo e amplia flexibilização

O governador João Doria (PSDB) confirmou a extensão do período de quarentena no estado de São Paulo, desta vez com reabertura da economia em praticamente todas as regiões. Esse novo período vai de 15 e 28 de junho, considerada a quinta prorrogação.

As regiões de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente não terão flexibilização, que estavam em etapas mais brandas de quarentena há duas semanas, mas mostraram piora nos índices de casos e mortes.

Outras regiões, como Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto e Araçatuba também tiveram piora significativa, mas seguem com algum tipo de flexibilização.

No anúncio, foi destacado que a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira passam da fase vermelha para a fase laranja — que entre em outras liberações, permite a abertura do comércio de rua e shoppings.

Com informações da Revista Veja