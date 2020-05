Dr. Rey abdica de cidadania brasileira e se revolta após ser zoado em polêmica: “Foda-se”

Após revelar desejo de assumir ministério no governo Bolsonaro, Dr. Rey se revolta com brasileiros e anuncia que irá abdicar de cidadania do país.

Recentemente, o médico Dr. Rey, conhecido através de diversos programasde cirurgia plástica e por suas opiniões políticas, principalmente no governo Bolsonaro, decidiu acabar de vez com seu vínculo com o país após um vídeo circular na rede, onde o mesmo revelou sua vontade de ser ministro da saúde. Ao que parece, as críticas incomodaram o médico, que revelou que não pretende mais voltar ao Brasil e que irá entrar no processo de abdicação de sua cidadania.

O desabafo de Dr. Rey começou quando o médico foi convidado para uma palestra online por uma médica, que compartilhou a conversa no Gossip do Dia, após ser bloqueada pela celebridade. “Eu fui tão zoado essa semana, só por querer ajudar de graça, que quero desaparecer do Brasil, por um bom tempo, ou pra sempre. (Eles mataram tiradentes e zoaram o Dr.Eneas até que morreu….mas elegeram um modelo pornô.. Enfim Brasil), disse o médico, que revelou: “Em outubro vou abdicar minha cidadania”.

Dr. Rey ainda voltou a negar o pedido feito pela seguidora, e quase mandou um “F*ck you [Foda-se]” para a mesma. “Acho que a resposta em inglês é só duas letras: ‘N.o’”, disse. “Sorte sua que não inclui o VERBO f*ck you), completou o médico.

Médico pediu para ser ministro da saúde em vídeo

Para quem não acompanhou, Dr. Rey surgiu nas redes sociais, após a desistência do segundo ministro da saúde em meio a pandemia mundial de coronavírus, pedindo apoio da população para ocupar o cargo. “E’ MUITO HUMILHAÇÃO PEDIR…PORQUE FUI TÃO ZOADO PELA FAKE NEWS, MAS O BRASIL ESTÁ EM QUEDA LIVRE NA SAÚDE POR MINISTROS QUE NÃO APOIAM O PRESIDENTE!! ELE ESTÁ CERTO. POIS A SOLUÇÃO DELE E’ A MESMA QUE O 1o MUNDO CONSERVADOR!! MUITOS HOSPITAIS NOS USA FICARAM VAZIOS!! APOIO HODROXICLOROQUINA (dois estudos no USA demostrarão que funciona com poucos riscos ).”, disse.

Dr. Rey ainda revelou que, se assumisse o cargo, colocaria um ponto final na quarentena instalada no país, o que é defendido por Jair Bolsonaro. “APOIO ABRIR O BRASIL: com máscaras , luvas, distância social, protegendo os grupos em risco ! Também tenho novas soluções como fases em cores de Utah, a injeção de anticorpos de Israel, células tronco, Remdesivir, e muitos outros!! COMO CIDADÃO BRASILEIRO TENHO O DIREITO DE PEDIR (DENOVO) DE SER CONSIDERADO A POSIÇÃO DE MINISTRO DA SAÚDE DO BRASIL!💚🇧🇷💚”, disse.