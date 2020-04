Dupla destinará parte de arrecadação à Santa Casa Fernandópolis

O empresário Gustavo Sisto, do Bartoshow de Fernandópolis, confirmou através de uma transmissão ao vivo no seu Facebook na tarde deste domingo, 26 de abril, que ligou para a dupla Jorge e Mateus para pedir doações para a Santa Casa de Fernandópolis através da próxima live da dupla, que será no sábado dia 2 de maio.

“Eles vão ajudar, mas precisamos da colaboração da população. Se todo mundo ajudar um pouco a gente consegue arrumar um volume muito bom para a Santa Casa. Por parte da dupla Jorge e Mateus, eles vão colaborar com um valor mínimo de toneladas que não vou divulgar, mas precisamos ajudar também!”, contou Gutinho.

